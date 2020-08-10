Hiç düşünmeden suya atladı! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Eskihisar -Topçular seferini yapan seyir halindeki feribottan denize atlayan adam, 2 saatlik aramanın ardından sahil güvenlik ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı. 2 saat suda kalan baygın haldeki adamı gecenin karanlığında fark eden Mehmetçik hiç düşünmeden suya atlayıp kurtardı. Boğulmak üzere olan adamı nefes kesen kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 12:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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