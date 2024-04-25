Hibe sonrası 100 ton üretim! 2 yılda kendisini amorti etti: Hedef yılda 5 milyon TL

Toprakta olmayan bütün değerlerin tamamını biz veriyoruz ancak kesinlikle hormon ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) yok. Toprağa göre daha hijyenik ve verim olarak 3-5 kat arası daha verimli. Burası 6 dönümlük sera ancak 30 dönüm toprak üretimine tekabül ediyor" diye konuştu.