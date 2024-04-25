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Haberler Galeri Hibe sonrası 100 ton üretim! 2 yılda kendisini amorti etti: Hedef yılda 5 milyon TL

Hibe sonrası 100 ton üretim! 2 yılda kendisini amorti etti: Hedef yılda 5 milyon TL

Ordu'da aldıkları hibe desteğinin ardından 6 dönümlük serada "topraksız tarım" yöntemi ile çilek üretimine başlayan çift, yıllık 100 tona yakın üretim yapmaya başladı. Hedeflerinin yıllık 5 milyon TL kazanmak olduğunu açıklayan girişimci çift, yaptıkları yatırımın 2 senede kendisini amorti ettiğini ifade etti.

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:14
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Hibe sonrası 100 ton üretim! 2 yılda kendisini amorti etti: Hedef yılda 5 milyon TL

Ordu'da, aldıkları hibe desteği ile 6 dönümlük serada topraksız tarım uygulaması ile çilek üretimine başlayan çift, yıllık yaklaşık 5 milyon TL kazanmayı hedefliyor.

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Hibe sonrası 100 ton üretim! 2 yılda kendisini amorti etti: Hedef yılda 5 milyon TL

Fatsa ilçesinde yaşayan Özge Arslan ve eşi Uğur Arslan, topraksız tarım ile çilek üretimi yapmaya karar verdi. 2021 yılında aldıkları hibe desteği ile seralarını kuran çift, yaklaşık 10 dönümlük arsa üzerine 6 dönüm çilek serası kurdu. Burada 110 bin fideden yıllık 80-100 ton arası üretim yapan çift, yıllık 5 milyon TL kazanmayı hedefliyor.

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Hibe sonrası 100 ton üretim! 2 yılda kendisini amorti etti: Hedef yılda 5 milyon TL

"ÖĞRETMENLİĞE HİÇ BAŞLAMADAN ÇİLEK ÜRETİCİSİ OLDUM, 6 DÖNÜM ALANDA 30 DÖNÜMLÜK ÜRETİM YAPIYORUZ"
Üniversitenin çocuk gelişimi bölümünden mezun olan yaşındaki Özge Arslan, topraksız tarım uygulaması ile verimin 5 katı arttığını belirterek, "Öğretmenliğe hiç başlamadan ticarete başladım, öncesinde farklı sektörlerde de çalıştık, şuanda çilek üretimi yapıyoruz. Topraksız tarım olduğu için herkes su kültürüyle üretim yaptığımızı zannediyor ancak Hindistan cevizi kabuğu içerisinde yetiştiriyoruz.

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Hibe sonrası 100 ton üretim! 2 yılda kendisini amorti etti: Hedef yılda 5 milyon TL

Toprakta olmayan bütün değerlerin tamamını biz veriyoruz ancak kesinlikle hormon ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) yok. Toprağa göre daha hijyenik ve verim olarak 3-5 kat arası daha verimli. Burası 6 dönümlük sera ancak 30 dönüm toprak üretimine tekabül ediyor" diye konuştu.

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Hibe sonrası 100 ton üretim! 2 yılda kendisini amorti etti: Hedef yılda 5 milyon TL

"2 YILDA KENDİNİ AMORTİ ETTİ, YILLIK 5 MİLYON TL GETİRİSİ BEKLİYORUZ"
Serada bulunan 110 bin fidede yıllık 80-100 ton ürün ile yıllık 5 milyon TL getiri beklediklerini söyleyen Özge Arslan, "Getirisinden memnunuz, 2 yıl önce 7 milyon liraya kuruldu, şu an maliyetler arttı ancak bu süre zarfından kendini amorti etti. Zaten kırsal kalkınma projesinden de destek almıştık.