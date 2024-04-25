25 Nisan 2024, Perşembe
Hibe sonrası 100 ton üretim! 2 yılda kendisini amorti etti: Hedef yılda 5 milyon TL
Ordu'da aldıkları hibe desteğinin ardından 6 dönümlük serada "topraksız tarım" yöntemi ile çilek üretimine başlayan çift, yıllık 100 tona yakın üretim yapmaya başladı. Hedeflerinin yıllık 5 milyon TL kazanmak olduğunu açıklayan girişimci çift, yaptıkları yatırımın 2 senede kendisini amorti ettiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:14
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