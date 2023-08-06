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Haberler Galeri Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye'de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana'dan sonra...

Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye'de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana'dan sonra...

Geçen haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası, tekrar geri döndü. Birçok kentte etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıl da benzer bir durumun yaşanabileceğine dikkat çekiyor. 2024 yılında El Nino'nun etkisinin hissedilmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgası, özellikle yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı bölgelerde insanların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 16:46
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Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye’de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana’dan sonra...

Geçen haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası tekrar geri dönerek birçok kentte etkisini gösteriyor. Yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz yönde etkilerken, uzmanlar 2024 yılında da El Nino'nun etkisini göstereceğini öngörüyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye’de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana’dan sonra...

Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, sıcak hava dalgasının Türkiye ve Avrupa'nın büyük bir kısmını etkisi altına aldığını, ikinci atağın da dünden itibaren başladığını ifade etti.

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Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye’de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana’dan sonra...

Sıcak havanın özellikle cumartesi ve pazar daha da artacağını aktaran Tağıl, "Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Hatta bazı yerlerde mevsim normallerinin aşırı üstüne çıkarak rekorlar dahi kırılabilir. Mesela Antalya'nın rekoru 45 derece. Bu rekoru tekrar gerçekleştirebilir. El Nino etkisiyle ağustosta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkları bekliyoruz." diye konuştu.

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Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye’de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana’dan sonra...

Sıcak hava dalgasının şiddetli hissedilmesinin birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Tağıl, bunlardan en önemlisini "Sahra kökenli yüksek basınç sistemi" olarak açıkladı.

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Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye’de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana’dan sonra...

Bunun dışında "atmosfer" ve "okyanus olayı" denilen El Nino'nun gerçekleştiğine işaret eden Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nisan ayından beri dünya sularının ısındığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz yıllardan çok yüksek derecede bir ısınma kaydedilmiş durumda. Bu da El Nino olayının gerçekleşmesine neden oldu. Okyanus sularının ısınması havanın da ısınmasına neden oluyor. Okyanus suları depoladığı sıcak havayı da atmosfere veriyor. Üst üste 2 faktörün etkili olmuş olması sıcak hava dalgalarının etkisini artırmasına neden oldu. El Nino önümüzdeki 2024 yılına damgasını vuracak gibi. Normalde 9-12 ay devam etmekte ama bunun ne olacağını şimdiden söylemek çok erken."