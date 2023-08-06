HaberlerGaleriHer ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye'de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana'dan sonra...
Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye'de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana'dan sonra...
Geçen haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası, tekrar geri döndü. Birçok kentte etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıl da benzer bir durumun yaşanabileceğine dikkat çekiyor. 2024 yılında El Nino'nun etkisinin hissedilmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgası, özellikle yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı bölgelerde insanların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.