Her satırı tüyler ürpertti! Boğdukları Kerziban Keskin'i yakamayınca cesedini parçalara bölmüşler
Son dakika haberine göre: Antalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in gayrimenkul satışı yüzünden öldürüldüğü yönündeki itirafın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Keskin'in iple boğularak öldürüldüğü, cesedinin balta ve nacakla parçalandıktan sonra 6 torbayla taşınıp yakıldığı, ardından gömüldüğü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.01.2022
11:53 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
11:53
Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne Durmaz'ın yanına geldi.
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Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
İTİRAF İLE ORTAYA ÇIKTI Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nca soruşturma sürdürülürken, canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsne Durmaz'ın arkadaşı Rüstem Başaran, yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi.
Kerziban Keskin'in, Hüsne Durmaz tarafından boğularak öldürüldüğünü, cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem Başaran, "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne Durmaz, bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Rüstem Başaran'ın televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem Başaran ve eşi İnayet Başaran İstanbul'da, Hüsne Durmaz ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Çaka ise Antalya'da gözaltına alındı.