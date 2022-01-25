Her satırı tüyler ürpertti! Boğdukları Kerziban Keskin’i yakamayınca cesedini parçalara bölmüşler

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Rüstem Başaran'ın televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem Başaran ve eşi İnayet Başaran İstanbul'da, Hüsne Durmaz ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Çaka ise Antalya'da gözaltına alındı.