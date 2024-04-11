Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!

Osmanlı İmparatorluğu'nun renkli ve dramatik tarih sayfalarında, İkinci Süleyman'ın kısa ve trajik hikayesi, sarayın derin koridorlarında yaşanan entrikaların ve talihsizliklerin bir özeti gibidir. Bu hikaye, taht oyunları, bekleme, umut ve sonunda talihsiz bir ölümle dolu. İşte padişahı bir anda ölüme götüren o yol...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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