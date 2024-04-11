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Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!

Osmanlı İmparatorluğu'nun renkli ve dramatik tarih sayfalarında, İkinci Süleyman'ın kısa ve trajik hikayesi, sarayın derin koridorlarında yaşanan entrikaların ve talihsizliklerin bir özeti gibidir. Bu hikaye, taht oyunları, bekleme, umut ve sonunda talihsiz bir ölümle dolu. İşte padişahı bir anda ölüme götüren o yol...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:19
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Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi, renkli ve dramatik olaylarla doludur. İkinci Süleyman'ın kısa ve trajik hikayesi, sarayın derin koridorlarında yaşanan entrikaların ve talihsizliklerin bir özeti gibidir. Taht oyunları, bekleme, umut ve sonunda talihsiz bir ölüm... İktidarının kısa süresinde, hayatının en zorlu mücadelesini verdi.

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Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!

Uzun Bekleyişin Sonu: Tahta Çıkış

Sultan İbrahim'in oğlu Şehzade Süleyman, Osmanlı tahtı için 40 yıl bekledi. Ağabeyi Dördüncü Mehmed'den sadece üç buçuk ay küçük olması nedeniyle, taht sırasında geride kaldı.

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Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!

Bu uzun bekleyiş, 1687'de İkinci Süleyman unvanıyla son buldu. Ancak, tahta çıktığında imparatorluk, Viyana'da aldığı bozgunun etkileriyle mücadele ediyordu.

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Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!

Diyetin Korkunç Sonuçları

İkinci Süleyman'ın hükümdarlığı, sadece dört yıl sürdü ve bu süre boyunca pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. En büyük felaket ise, sarayın hekimbaşısının belirlediği aşırı diyet yüzünden geldi.

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Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!

"Zayıflayın hünkârım" tavsiyesiyle başlayan bu süreç, padişahın vücudunun aşırı tepkime göstermesi ve sonunda hekimlerin de çare bulamadığı bir sağlık krizine yol açtı.