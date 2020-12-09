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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayvanat bahçesinde kan donduran görüntü! Ayının kafesine girdi canlı canlı yem oluyordu Hayvanat bahçesinde kan donduran görüntü! Ayının kafesine girdi canlı canlı yem oluyordu YouTube'da paylaşılan bir video görenleri dehşete düşürdü. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adam ayı ile karşılaştı. Ayı adama anında saldırdı. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. Giriş Tarihi: 09.12.2020 06:17 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 06:20
Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.
Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.
Videoda adamın canlı ama ağır yaralı olarak kurtarıldığı görülüyor. Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor.