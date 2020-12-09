Hayvanat bahçesinde kan donduran görüntü! Ayının kafesine girdi canlı canlı yem oluyordu

YouTube'da paylaşılan bir video görenleri dehşete düşürdü. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adam ayı ile karşılaştı. Ayı adama anında saldırdı. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi.