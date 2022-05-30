Haydarpaşa’da Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulundu! Yakılmış olan cesede ait kemikler titizlikle ortaya çıkarılıyor

"İSTANBUL İÇİN İNANILMAZ BİR BULUNTU"

"Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı" diyen Asal, "Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık. Döneminden emindik ama kesin olarak emin değildik. Bunun bir mezar anıtı olabileceğini düşündük ki, benzer örneğine Kadıköy Altıyol'da 1987'deki kazılarda rastlanmıştı. Daha sonra kazılar ilerledikçe, peronlar da alındıktan sonra mimari bütünlük ortaya çıktı. Yaklaşık 5 gün önce yeni bir bulguyla karşı karşıya kaldık. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar ortaya çıktı. Mezarın kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak çok net bir veri sağlıyor. Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar. İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik Döneme ait ne yazık ki, elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor deniyor ya bu metro ve marmaray kazıları ile beraber. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten sonra 20 yıldır İstanbul'un tarihini değiştiriyor" dedi.