Hayat kurtarmaya giderken hayatından oldu: Ambulans sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da vakaya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans sürücüsü, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'nda meydana gelen kazada vakaya giden Recep Sağıroğlu yönetimindeki 55 ATY 154 plakalı ambulans, orta şeritte ilerleyen Cemal Ü. idaresindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Recep Sağıroğlu hayatını kaybetti, sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon sürücüsü Cemal Ü. yaralandı.
TÖREN DÜZENLENDİ
Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Recep Sağıroğlu (34) için saat 10.00'da İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde tören gerçekleştirildi. Törene Sağıroğlu'nun babası Adem Sağıroğlu, annesi Kezban Sağıroğlu, eşi Semanur Sağıroğlu, ablası Burcu Çelik, yakınları, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras ve sağlık çalışanları katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende alınan helallik sonrası Sağıroğlu'nun naaşı, Atakum ilçesi Kasnakçı Mermer Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.