Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları...