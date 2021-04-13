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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 06:38
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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil

Sizce en çok hangi canlı 'öldürüyor'? İşte dünyanın en ölümcül canlıları...

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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil

Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil

Timsah (Alligator)

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil

Köpekbalığı

Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?