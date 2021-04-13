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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 06:38
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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil
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Hava karardığında ortaya çıkıyor! Yüzlerce insanı öldüren katil