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Hatay'da yürekleri yakan olay! Baba ve 7 yaşındaki kızı ağaca asılı halde bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Baba Cengiz Karataş, ayrı yaşadığı eşinden olan 7 yaşındaki kızı Dilan Karataş'ı, yanına alarak vakit geçireceklerini söyledi. Baba Karataş'ın söylediği saatte eve dönmemesi üzerine polise haber veren aile, yürekleri yakan haberi aldı. Baba ve 7 yaşındaki kızı Dilan, farklı yerlerde ağaca asılı halde bulundu.
Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:43
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