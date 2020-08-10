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Hatay'da yürekleri yakan olay! Baba ve 7 yaşındaki kızı ağaca asılı halde bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Baba Cengiz Karataş, ayrı yaşadığı eşinden olan 7 yaşındaki kızı Dilan Karataş'ı, yanına alarak vakit geçireceklerini söyledi. Baba Karataş'ın söylediği saatte eve dönmemesi üzerine polise haber veren aile, yürekleri yakan haberi aldı. Baba ve 7 yaşındaki kızı Dilan, farklı yerlerde ağaca asılı halde bulundu.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:43
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Hatay'da yürekleri yakan olay! Baba ve 7 yaşındaki kızı ağaca asılı halde bulundu

Olay, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, dün ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı görmek istedi.

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Hatay'da yürekleri yakan olay! Baba ve 7 yaşındaki kızı ağaca asılı halde bulundu

Ayrı yaşadığı eşinin evine giden Karataş, kızını yanına alarak saat 16.00'da geri getireceğini söyledi. Karataş'ın söz verdiği saatte kızını geri getirmemesi üzerine Suriyeli anne durumu polise bildirdi.

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Hatay'da yürekleri yakan olay! Baba ve 7 yaşındaki kızı ağaca asılı halde bulundu

Cengiz Karataş ve kızını bulmak için çalışma başlatan polis, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ancak bir sonuç alamadı.

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Hatay'da yürekleri yakan olay! Baba ve 7 yaşındaki kızı ağaca asılı halde bulundu

AYRI İLÇELERDE BUGÜN ÖLÜ BULUNDULAR
Bugün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Şekere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaca asılı bir ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

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Hatay'da yürekleri yakan olay! Baba ve 7 yaşındaki kızı ağaca asılı halde bulundu

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan inceleme sonucunda ağaca asılı kişinin Cengiz Karataş olduğunu saptadı. Birkaç saat sonra ise polise Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Asri Mezarlığı'nda ağaca iple asılı şekilde bir kız çocuğu cesedi bulunduğu ihbarı geldi.