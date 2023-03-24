Hatay'da Tayyip dede sevgisi! O fotoğraf sosyal medyada çok kez paylaşıldı...

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"ne katıldı. Törenin son anlarında Başkan Erdoğan'ın yanına gelen bir minik bir kız, Başkan Erdoğan'a sarılıp öptü. O anlar kameralara yansırken sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. İşte küçük kızın Tayyip dede sevgisi....