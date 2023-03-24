24 Mart 2023, Cuma
Hatay'da Tayyip dede sevgisi! O fotoğraf sosyal medyada çok kez paylaşıldı...
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"ne katıldı. Törenin son anlarında Başkan Erdoğan'ın yanına gelen bir minik bir kız, Başkan Erdoğan'a sarılıp öptü. O anlar kameralara yansırken sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. İşte küçük kızın Tayyip dede sevgisi....
Giriş Tarihi: 24.03.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 21:26
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