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Hatay'da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktada başlayan orman yanınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yangın evlere yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeğe başlandı. Ekipler, karadan ve havadan müdahaleye başladı. Gelen son dakika bilgisine göre; ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 16:37
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Hatay’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Hatay’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Hatay’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

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Hatay’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Hatay’da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarından sonra tespit edilecek.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.