Hatay'da korkutan orman yangını! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktada başlayan orman yanınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yangın evlere yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeğe başlandı. Ekipler, karadan ve havadan müdahaleye başladı. Gelen son dakika bilgisine göre; ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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