Hatay İskenderun’da yüreklerin yandığı anlar! 16 yaşındaki genç kız kendini 3. kattan aşağı bıraktı

HASTANEDE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Asfalt zemine düşen Melike G.'yi , çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.