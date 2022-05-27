27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hatay İskenderun'da yüreklerin yandığı anlar! 16 yaşındaki genç kız kendini 3. kattan aşağı bıraktı

Hatay İskenderun'da yüreklerin yandığı anlar! 16 yaşındaki genç kız kendini 3. kattan aşağı bıraktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çevredekilerin şahit olduğu kahreden bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike G. etüt merkezinin 3'üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Melike'nin pencereye çıktığını gören caddedekiler genç kızı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melike, yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 27.05.2022 19:16 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 19:16
  • 1
  • 5
Hatay İskenderun’da yüreklerin yandığı anlar! 16 yaşındaki genç kız kendini 3. kattan aşağı bıraktı
Dehşete düşüren olay Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Ulucami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etüt merkezi penceresinde Melike G.'yi görenler o tarafa yöneldi. Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Hatay İskenderun’da yüreklerin yandığı anlar! 16 yaşındaki genç kız kendini 3. kattan aşağı bıraktı

HASTANEDE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Asfalt zemine düşen Melike G.'yi , çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

  • 3
  • 5
Hatay İskenderun’da yüreklerin yandığı anlar! 16 yaşındaki genç kız kendini 3. kattan aşağı bıraktı

Genç kızın düşme anı ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar bu sırada havada olan dron kamerası ile görüntülendi.

  • 4
  • 5
Hatay İskenderun’da yüreklerin yandığı anlar! 16 yaşındaki genç kız kendini 3. kattan aşağı bıraktı
  • 5
  • 5
Hatay İskenderun’da yüreklerin yandığı anlar! 16 yaşındaki genç kız kendini 3. kattan aşağı bıraktı