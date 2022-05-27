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Hatay İskenderun'da yüreklerin yandığı anlar! 16 yaşındaki genç kız kendini 3. kattan aşağı bıraktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çevredekilerin şahit olduğu kahreden bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike G. etüt merkezinin 3'üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Melike'nin pencereye çıktığını gören caddedekiler genç kızı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melike, yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 27.05.2022 19:16Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 19:16