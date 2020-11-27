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Hatay Dini yerler | Mahremiye Camii'nin görenleri hayrete düşüren deprem teknolojisi

Hatay Dini yerler | Hatay'daki Mahremiye Camii'nin deprem teknolojisi ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Mihbarın iki yanındaki duvarlar arasına sıkıştırılmış mermer silindirlerin dönmesi binanın depremde zarar görüp görmediğini belirliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 14:21
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Hatay Dini yerler | Mahremiye Camii'nin görenleri hayrete düşüren deprem teknolojisi
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Mahremiye Camii’nin deprem terazisi altı asırdır dönüyor.
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Hatay Dini yerler | Mahremiye Camii'nin görenleri hayrete düşüren deprem teknolojisi
Deprem terazisi olma özelliğiyle Hatay’da ilk ve tek olan Mahremiye Camii, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor.
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Hatay Dini yerler | Mahremiye Camii'nin görenleri hayrete düşüren deprem teknolojisi
1400-1500 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen caminin müezzini Osman Karagöz, silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin dönmesinin, binanın zarar görmediği anlamına geldiğini söyledi.
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Hatay Dini yerler | Mahremiye Camii'nin görenleri hayrete düşüren deprem teknolojisi

Caminin özelliklerinden de bahseden Karagöz, "Mahremiye Camii, kesme taştan imar edilmiş, ahşap çatılı, alaturka kiremitli ve poligonal minareli bir cami yapısıdır. Mahremiye Camii, içinde bulunan deprem terazileri sebebi ile Hatay'da ilk ve tektir. Deprem terazileri, zamanında şiddetli bir depremde caminin zarar görüp görmediğinin anlaşılması için yapılmıştır. Deprem terazileri, kesme taş üzerine yapılmış, iki sütun üzerine oturtulmuştur. Silindir şeklindeki mermerler döndüğü sürece, deprem olsa bile yapının temelinin zarar görmediği anlamı gelmektedir" diye konuştu.

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Hatay Dini yerler | Mahremiye Camii'nin görenleri hayrete düşüren deprem teknolojisi

Öte yandan tarihi camiyi ziyaret edenler, deprem terazilerini hayranlıkla inceliyor.