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Haşema yasağına ayrımcılık cezası! Hakim kabul etti 5. dava açıldı

İzmir Dikili'de 2021 yılının Ağustos ayında bir sitede kiraladığı yazlık dairenin havuzunun kullanılması haşemalı olduğu gerekçesiyle engellenen Tuğçe Çetin'in site yönetimine karşı giriştiği hukuk mücadelesinden emsal niteliğinde karar çıktı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Çetin'e ayrımcılık yapıldığına karar verdi ve site yönetimini 5 bin Türk lirası idari para cezasına çarptırdı.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 11:34
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Haşema yasağına ayrımcılık cezası! Hakim kabul etti 5. dava açıldı

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İzmir'in Dikili İlçesi'nde bir sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanması engelletilen Tuğçe Çetin, site yönetimine karşı vermiş olduğu hukuk mücadelesinde önemli gelişmeler yaşandı.

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Haşema yasağına ayrımcılık cezası! Hakim kabul etti 5. dava açıldı

Çetin'in başvurduğu TİHEK, ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle site yönetimine 5 bin Türk Lirası idari para cezası kesti. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı ise TCK'nın 122/1 maddesi gereği, Çetin'in havuza girmesini engelleyen Hasan Göker, İsmet Yıldırım ve Mustafa Doğdaş hakkında kamu davası açtı.

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Haşema yasağına ayrımcılık cezası! Hakim kabul etti 5. dava açıldı

HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

Harun Sekmen'in haberine göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Dikili Cumhuriyet Savcılığı, ayrımcılığa ve nefret suçlarına dur diyecek emsal nitelikte hukuki kararlara imza attı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İzmir'in Dikili İlçesi'nde bulunan Doktorlar ve İşadamları Sitesi'nde bir daire kiralayan Tuğçe Çetin ve Eşi Harun Çetin, site yönetimi tarafından umulmadık bir tavırla karşılaşmıştı.

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Haşema yasağına ayrımcılık cezası! Hakim kabul etti 5. dava açıldı

Tuğçe Çetin'in haşemalı bir şekilde havuza giremeyeceğini beyan eden Hasan Göker, İsmet Yıldırım ve Mustafa Doğdaş, ayrımcı bir tavır sergilemişti. Tuğçe Çetin'in bu olay üzerine vermiş olduğu hukuki mücadeleden emsal nitelikte kararla çıktı.

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Haşema yasağına ayrımcılık cezası! Hakim kabul etti 5. dava açıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Çetin'e ayrımcılık yapıldığına karar verdi ve site yönetimini 5 bin Türk lirası iradi para cezası uygulanmasına hükmetti. Ayrıca Dikili Savcılığı da Göker, Yıldırım ve Doğdaş hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak kamu davası açılmasına karar verdi.