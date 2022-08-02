Haşema yasağına ayrımcılık cezası! Hakim kabul etti 5. dava açıldı

HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

Harun Sekmen'in haberine göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Dikili Cumhuriyet Savcılığı, ayrımcılığa ve nefret suçlarına dur diyecek emsal nitelikte hukuki kararlara imza attı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İzmir'in Dikili İlçesi'nde bulunan Doktorlar ve İşadamları Sitesi'nde bir daire kiralayan Tuğçe Çetin ve Eşi Harun Çetin, site yönetimi tarafından umulmadık bir tavırla karşılaşmıştı.