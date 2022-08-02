HaberlerGaleriHaşema yasağına ayrımcılık cezası! Hakim kabul etti 5. dava açıldı
Haşema yasağına ayrımcılık cezası! Hakim kabul etti 5. dava açıldı
İzmir Dikili'de 2021 yılının Ağustos ayında bir sitede kiraladığı yazlık dairenin havuzunun kullanılması haşemalı olduğu gerekçesiyle engellenen Tuğçe Çetin'in site yönetimine karşı giriştiği hukuk mücadelesinden emsal niteliğinde karar çıktı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Çetin'e ayrımcılık yapıldığına karar verdi ve site yönetimini 5 bin Türk lirası idari para cezasına çarptırdı.