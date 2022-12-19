Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?

Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır sorularının cevapları araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın Hanuka Bayramı kutlama mesajının ardından vatandaşlar Hanuka Bayramı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Hanuka olarak geçen ve bir diğer adı Işıklar Bayramı 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramıdır. Peki Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor?