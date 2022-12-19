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Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?

Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır sorularının cevapları araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın Hanuka Bayramı kutlama mesajının ardından vatandaşlar Hanuka Bayramı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Hanuka olarak geçen ve bir diğer adı Işıklar Bayramı 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramıdır. Peki Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:24
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Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?

Hanuka veya Işıklar Bayramı ile ilgili detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. Yahudiler tarafından 2200 yıldır kutlanan Hanuka Bayramı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır?", "Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?

HANUKA BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında 18 Aralık 2022 Pazar ve 26 Aralık 2022 Pazartesi tarihleri arasına denk gelmektedir. Hanuka Bayramı, İbrani takvimine göre Kislev'in 25. gününden başlayarak sekiz gün sekiz gece boyunca sürer. Gregoryen takvimine göre en erken Kasım sonunda, en geç ise Aralık ortalarında meydana gelir.

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Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?

HANUKA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Hanukiya adı verilen, Menora'ya benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanılır.

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Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?

Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam eder.

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Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?

Hanukiya'nın ortasındaki, diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş ismi verilir ve bu kol her gün yanar.