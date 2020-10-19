Hangi ülke ordusuna ne kadar harcadı? İşte Türkiye'nin devleri geride bıraktığı o liste...

Dünyada her yıl milyarlarca dolar para, ülkeler tarafından ordularının güçlendirilmesi için kullanılıyor. Son teknoloji uçak,tank,füze,silah vb. birçok kalemde askeri envanter üreten ülkeler, dünyadaki konumlarını da değiştirdi. Peki hangi ülke ordusuna ne kadar para harcadı? Türkiye dev listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın ordusuna en çok para harcayan ülkeleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 13:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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