HaberlerGaleriHangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Avşar, Özbek, Türkmen, Kızık...
Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Avşar, Özbek, Türkmen, Kızık...
Türklerin kökenleri ve etnik yapısı, tarih boyunca pek çok araştırmacı ve tarihçi tarafından ilgiyle incelenmiş ve çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Türklerin tarihi, Orta Asya steplerinden başlayarak farklı bölgelere yayılan bir göç hareketi, siyasi olaylar ve kültürel etkileşimlerle şekillenmiştir. Tarihteki ilk Türk ve Türklerin soy ağacını sizler için derledik. İşte il il liste...