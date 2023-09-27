Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Avşar, Özbek, Türkmen, Kızık...

Türkler, Orta Asya'dan yola çıkarak tarih boyunca farklı bölgelere göç etmişler ve bu göçler sonucunda farklı coğrafyalarda yaşamışlardır. Bu soy ağacı, Türklerin tarih içindeki önemini ve çeşitliliğini vurgularken, aynı zamanda farklı coğrafyalarda yer alan Türk topluluklarının birbirleriyle olan köklü bağlarını da yansıtmaktadır. Türk milleti, bu tarihî mirasın bir parçası olarak farklı kültürel ve dil kökenleriyle zenginleşmiş ve tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.