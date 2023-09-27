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Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Avşar, Özbek, Türkmen, Kızık...

Türklerin kökenleri ve etnik yapısı, tarih boyunca pek çok araştırmacı ve tarihçi tarafından ilgiyle incelenmiş ve çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Türklerin tarihi, Orta Asya steplerinden başlayarak farklı bölgelere yayılan bir göç hareketi, siyasi olaylar ve kültürel etkileşimlerle şekillenmiştir. Tarihteki ilk Türk ve Türklerin soy ağacını sizler için derledik. İşte il il liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 13:52
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Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Avşar, Özbek, Türkmen, Kızık...

Türkler, Orta Asya'dan yola çıkarak tarih boyunca farklı bölgelere göç etmişler ve bu göçler sonucunda farklı coğrafyalarda yaşamışlardır. Bu soy ağacı, Türklerin tarih içindeki önemini ve çeşitliliğini vurgularken, aynı zamanda farklı coğrafyalarda yer alan Türk topluluklarının birbirleriyle olan köklü bağlarını da yansıtmaktadır. Türk milleti, bu tarihî mirasın bir parçası olarak farklı kültürel ve dil kökenleriyle zenginleşmiş ve tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay...

TARİHTE BİLİNEN İLK TÜRK KİM?

Nuh peygamberin oğullarından Yâfes'in "Türk" adlı oğlunun neslindendir. Türk milletinin kökünün dayandığı "Türk" adındaki insan, insanlığın ikinci babası Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yâfes'in oğlu olan kişidir.

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Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay...

TÜRK IRKININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

– Açık ten rengi

– Düz veya dalgalı saçlar

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Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay...

– Brakisefal kafa yapısı

– Düz burun

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Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Türkmen, Karay...

– Çok ince veya çok kalın olmayan dudak yapısı

– Dar olmayan alın