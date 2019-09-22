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Hangi kan grubu ne yemeli? İşte gruba göre faydaları ve zararlı besinler

Kan grubunuzun tükettiğiniz besinlerin faydalılık ve zararlılık duruma direkt etki ettiğini biliyor musunuz? Hayli ilginç gelebilir ama faydalı diye tükettiğimiz pek çok besin, kan grubumuzdan dolayı vücutta yan etki yaratabilir. Tam tersi şekilde zararlı olduğuna inandığımız pek çok besin faydalı olabilir. Peki hangi kan grubu ne yemeli? Hangi besini tüketmeli?

Giriş Tarihi: 22.09.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 17:45
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Hangi kan grubu ne yemeli? İşte gruba göre faydaları ve zararlı besinler

Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olur. Bunun sebebi farklı kan gruplarıdır. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli?

İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME LİSTESİ...

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Hangi kan grubu ne yemeli? İşte gruba göre faydaları ve zararlı besinler
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Hangi kan grubu ne yemeli? İşte gruba göre faydaları ve zararlı besinler
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Hangi kan grubu ne yemeli? İşte gruba göre faydaları ve zararlı besinler
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Hangi kan grubu ne yemeli? İşte gruba göre faydaları ve zararlı besinler