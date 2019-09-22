Hangi kan grubu ne yemeli? İşte gruba göre faydaları ve zararlı besinler

Kan grubunuzun tükettiğiniz besinlerin faydalılık ve zararlılık duruma direkt etki ettiğini biliyor musunuz? Hayli ilginç gelebilir ama faydalı diye tükettiğimiz pek çok besin, kan grubumuzdan dolayı vücutta yan etki yaratabilir. Tam tersi şekilde zararlı olduğuna inandığımız pek çok besin faydalı olabilir. Peki hangi kan grubu ne yemeli? Hangi besini tüketmeli?