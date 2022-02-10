Hamile eşi Hasret Dalkoparan’ı, çocuğunun önünde öldürüp parçalayan Ozan Dum’dan şaşkına çeviren sözler!

"EŞİMİ BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Hakimlikteki sorgusunda tüyler ürperten bir savunma yapan şüpheli adamın söyledikleri pes dedirtti. Şüpheli Dum, Hakimlikteki savunmasında 'Ben eşimi beni aldattığını düşündüğüm için öldürdüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim' diyerek pişman olduğunu dile getirdi. Hakimlik ise şüpheli adamın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.