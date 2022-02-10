Hamile eşi Hasret Dalkoparan'ı, çocuğunun önünde öldürüp parçalayan Ozan Dum’dan şaşkına çeviren sözler!
Ozan Dum (21), dini nikahlı olduğu altı aylık hamile eşi Hasret Dalkoparan'ı (20), 1,5 yaşındaki bebeğinin önünde katletti. Dehşete düşüren olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ozan Dum'un ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.02.2022
09:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
09:28
6 aylık hamile olan eşi Hasret Dalkoparan'ı acımasızca öldüren Ozan Dum adlı vahşinin ifadesi ortaya çıktı. Karakolda ve savcılıkta susma hakkını kullanarak pes dedirten Dum'un hakimlik ifadesine Sabah ulaştı.
Zanlı Dum, karısını kendisini aldattığı için öldürdüğünü belirtirken soruşturmayı hızla yürüten savcılık harekete geçti. Canice öldürülen genç kadın ve zanlının önceki adli sürecini değerlendirecek savcılık, tanık ifadelerine de başvurarak, gidişata göre tekrar zanlı Dum'un ifadesini alacak.
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ABİSİNİN EVİNE SIĞINDI
Ümraniye'de yaşanan korkunç cinayet, 4 Şubat günü meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Ozan Dum'la tartışan 20 yaşındaki Hasret Dalkoparan, ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı.
KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİN KOLLARINI VE BACAKLARINI KESEREK PARÇALARA AYIRDI
Genç kadının yaşadığı evi gözetlemeye başlayan Ozan Dum, ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek eve girip silahını çıkarttı. 1 buçuk yaşındaki çocuğunun önünde hamile Hasret Dalkoparan'a kurşunlar yağdıran Dum, bununla da yetinmeyerek kızının gözleri önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı.
SABIKASI KABARIK
Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken cani adam kaçarak uzaklaştı. 18 suç kaydı olan Ozan Dum gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanarak işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
"EŞİMİ BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN ÖLDÜRDÜM"
Hakimlikteki sorgusunda tüyler ürperten bir savunma yapan şüpheli adamın söyledikleri pes dedirtti. Şüpheli Dum, Hakimlikteki savunmasında '
Ben eşimi beni aldattığını düşündüğüm için öldürdüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim' diyerek pişman olduğunu dile getirdi. Hakimlik ise şüpheli adamın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.