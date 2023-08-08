08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!

Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!

Hamam böcekleri, belirli kokulara ve ortamlara karşı duydukları korkuyla bilinirler. Bu nedenle, evde böceklerden korunmak ve onları uzaklaştırmak isteyenler için doğal kovucular oldukça etkili bir çözüm sunabilir. Evde bulunan bazı bitkiler, hamam böceklerine karşı mücadelede yardımcı olabilir. Eğer evinizde bu bitkilerden biri varsa, şanslısınız demektir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:20
  • 1
  • 9
Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!

Hamam böcekleri, belirli kokulardan ve ortamlardan duydukları rahatsızlıkla tanınır. Evinizde hamam böcekleriyle başa çıkmak ve onları uzaklaştırmak istiyorsanız, doğal kovucu yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde hamam böceği sorunundan hızlıca kurtulabilirsiniz. İşte hamam böceğini yerle yeksan eden bitki...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!

HAMAM BÖCEKLERİNİN KORKULU RÜYASI

Evlerdeki hamam böcekleriyle başa çıkmak için doğal yöntemler oldukça etkili olabilir. Özellikle hoşlanmadıkları bitki özlerini kullanarak böcekleri uzaklaştırmak mümkündür.

  • 3
  • 9
Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!

Lavanta, nane, karanfil ve okaliptüs gibi bitki özlerini suyla seyrelterek elde edilen karışımı bir sprey şişesine doldurarak kullanabilirsiniz. Bu karışımı fanların içine püskürtmek, böcekleri uzaklaştırmada yardımcı olabilir.

  • 4
  • 9
Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!

Limon suyu da doğal bir böcek kovucusu olarak işlev görebilir. Limon suyunu suyla seyrelterek böceklerin görüldüğü bölgelere dökmek, böcekleri rahatsız edip uzaklaştırabilir.

  • 5
  • 9
Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!

EVDEKİ NEME DİKKAT!

Ayrıca hamam böcekleri kuru ortamları sevmezler. Ev temizliğine özen göstererek nemli alanlar bırakmamak da önemlidir. Doğal böcek kovucu bitkileri bahçenizde veya evinizin çevresinde yetiştirmek de etkili bir çözüm olabilir.