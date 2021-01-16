Hamam böceği ile zümrüt yaban arısının ölüm kalım savaşı! Kazanan bakın ne yaptı

Hamam böceği ile zümrüt yaban arısının ölüm kalım savaşı görüntülendi. Böceklerin savaşı belgeselci tarafından anbean kaydedildi. Savaşı kazanan böcek öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte o anlar.

Giriş Tarihi: 16.01.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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