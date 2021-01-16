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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hamam böceği ile zümrüt yaban arısının ölüm kalım savaşı! Kazanan bakın ne yaptı Hamam böceği ile zümrüt yaban arısının ölüm kalım savaşı! Kazanan bakın ne yaptı Hamam böceği ile zümrüt yaban arısının ölüm kalım savaşı görüntülendi. Böceklerin savaşı belgeselci tarafından anbean kaydedildi. Savaşı kazanan böcek öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte o anlar. Giriş Tarihi: 16.01.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 13:18
Hamam böceği ile zümrüt yaban arısının ölüm kalım savaşı kameralara yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Belgeselci tarafından görüntülen mücadele sonunda herkes şaşırdı.
İşte o anlar