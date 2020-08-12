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Halı sahalar açıldı! İşte uyulması gereken yeni kurallar...
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeye göre, halı sahalar başta olmak üzere spor tesislerine HES koduyla giriş yapılacak. Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yaş altı çocuklar, maske takma koşuluyla en fazla bir velisiyle tesise alınabilecek. Tesislere maskesiz müşteri ve çalışan alınmayacak, antrenman ve maç haricinde maske kesintisiz kullanılacak
Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:38
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