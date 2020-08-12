Halı sahalar açıldı! İşte uyulması gereken yeni kurallar...

Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yaş altı çocuklarla birlikte, en fazla bir velisi maske takma koşuluyla tesise alınabilecek. Veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak. Tesislerdeki soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanları kapalı tutulacak ve müşterilerin kullanımına izin verilmeyecek. Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın teması azaltılacak. Antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafe en az 2 metre olarak uygulanacak.