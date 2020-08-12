12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Halı sahalar açıldı! İşte uyulması gereken yeni kurallar...

Halı sahalar açıldı! İşte uyulması gereken yeni kurallar...

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeye göre, halı sahalar başta olmak üzere spor tesislerine HES koduyla giriş yapılacak. Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yaş altı çocuklar, maske takma koşuluyla en fazla bir velisiyle tesise alınabilecek. Tesislere maskesiz müşteri ve çalışan alınmayacak, antrenman ve maç haricinde maske kesintisiz kullanılacak

Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:38
  • 1
  • 12
Halı sahalar açıldı! İşte uyulması gereken yeni kurallar...

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeyle, başta halı sahalar olmak üzere spor tesislerinin kullanımına ilişkin kurallar belirlendi. Bugün yeniden faaliyete başlayan halı sahaları da kapsayan genelge, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Halı sahalar açıldı! İşte uyulması gereken yeni kurallar...

Halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlerin ayrıntılandırıldığı genelgeye göre, bu yerlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirler eksiksiz uygulanacak.

  • 3
  • 12
Halı sahalar açıldı! İşte uyulması gereken yeni kurallar...

HES KODUYLA GİRİŞ YAPILACAK

Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı kişiler, spor tesislerinde görevlendirilecek. Her müşteri tesise HES koduyla giriş yapacak. Görevli bir personel aracılığıyla "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesisler kullandırılacak.

  • 4
  • 12
Halı sahalar açıldı! İşte uyulması gereken yeni kurallar...

Tesise giren herkesin ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmeyecek ve bu kişiler en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmayacak, antrenman ve maç haricinde maske kesintisiz kullanılacak.(N95/FFP2 maskeler kullanılmayacak.) Tesislerdeki kişi sayısı, kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılacak ve buna ilişkin bilgi tesis girişine asılacak.

  • 5
  • 12
Halı sahalar açıldı! İşte uyulması gereken yeni kurallar...

Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yaş altı çocuklarla birlikte, en fazla bir velisi maske takma koşuluyla tesise alınabilecek. Veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak. Tesislerdeki soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanları kapalı tutulacak ve müşterilerin kullanımına izin verilmeyecek. Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın teması azaltılacak. Antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafe en az 2 metre olarak uygulanacak.