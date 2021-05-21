21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapaancak?

Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapaancak?

Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince marketlerin çalışma durumu belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, marketlerin çalışma saatleri duyuruldu. Peki, hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapaancak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 16:33
  • 1
  • 9
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?

Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçildi. Kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu kısıtlaması devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresince marketlerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

  • 3
  • 9
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

  • 4
  • 9
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.

  • 5
  • 9
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?
Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?

MARKETLERDE HAFTA SONU NELER YASAK?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir."