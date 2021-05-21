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Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapaancak?
Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince marketlerin çalışma durumu belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, marketlerin çalışma saatleri duyuruldu. Peki, hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapaancak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 16:28Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 16:33
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Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?
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Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?
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Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?
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Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?
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Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapancak?