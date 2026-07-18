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Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'dan hafta sonu tatili için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gidenlerin bulunduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ekipler, yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü 1

Kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki otoban bağlantı yolu üzerinde bulunan Halfeti yol ayrımında meydana geldi.

Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü 2

Edinilen bilgilere göre, hafta sonu gezisi için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gidenlerin bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobil, otoban bağlantı yoluna çıkmak istediği sırada kazaya karıştı.

Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü 3

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 VS 420 plakalı hafif ticari araç, otomobile yandan çarptı.

Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü 4

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü 5

Olay yerinde inceleme yapan sağlık ekipleri, Güneş Seydi ile Zeynep Ecrin Seydi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü 6

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü 7

HASTANELERDE KRİTİK BEKLEYİŞ

Feci kazada yaralanan 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ile Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü 8

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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