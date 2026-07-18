Hafta sonu gezisi faciayla bitti! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü
Diyarbakır'dan hafta sonu tatili için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gidenlerin bulunduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ekipler, yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı.
Kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki otoban bağlantı yolu üzerinde bulunan Halfeti yol ayrımında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, hafta sonu gezisi için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gidenlerin bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobil, otoban bağlantı yoluna çıkmak istediği sırada kazaya karıştı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 VS 420 plakalı hafif ticari araç, otomobile yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan sağlık ekipleri, Güneş Seydi ile Zeynep Ecrin Seydi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.