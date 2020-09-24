Hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor! İstanbul'da denizin rengi değişti

"DENİZE HAFRİYAT YAPIYORLAR"

Bir başka çevre sakini ise "Bu köyümüz açısından çok kötü bir şey. Yıllardır biz bunu çekiyoruz. Kamyonların tozu olsun, gürültüsü olsun. Şu anda yok ama bütün toz köye geliyor. Ayrıca buradaki döküm kamyonlarının hepsi denize hafriyat yapıyor. Biz bu konudan çok mustaribiz. 153'ü arıyoruz, her yere bilgilendirme yapıyoruz ama bu konuda dönüş yapılmıyor. Hızlarından sıkıntılıyız, köy içinden geçenler oluyor, çocuklarımız bisiklete biniyor. Kışın çamuru, yazın tozu bitmiyor. Otobanda hız sınırına da uymuyorlar" ifadelerini kullandı.