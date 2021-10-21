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Hafriyat kamyonları öğrencilerin kabusu oldu! Okul yolunda tedirgin eden görüntüler

Sultangazi'de okulun bulunduğu yolu yasak olmasına rağmen hafriyat kamyonları kullanmaya devam ediyor. Hafriyat kamyonlarının geçişinden tedirgin olan veliler, duruma çözüm bulunmasını istiyor. Polis, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:18
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Hafriyat kamyonları öğrencilerin kabusu oldu! Okul yolunda tedirgin eden görüntüler
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde, yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü Sultançiftliği Anadolu Lisesi'nin bulunduğu Selçuklu Bulvarı'ndan yasak olmasına rağmen hafriyat kamyonlarının geçişleri sürüyor.
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Hafriyat kamyonları öğrencilerin kabusu oldu! Okul yolunda tedirgin eden görüntüler

Hafriyat kamyonlarının geçişinden tedirgin olan veliler duruma çözüm bulunmasını istiyor.

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Hafriyat kamyonları öğrencilerin kabusu oldu! Okul yolunda tedirgin eden görüntüler

"NORMALDE YASAK AMA GEÇİYORLAR"

Hafriyat kamyonu sürücülerinin, Eyüpsultan'daki hafriyat döküm alanına giden güzergahı kullanmadığını öne süren öğrenci velisi Yusuf Can, "Hafriyat kamyonları buradan geçiyor. Elimizden gelen bir şey yok.

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Hafriyat kamyonları öğrencilerin kabusu oldu! Okul yolunda tedirgin eden görüntüler
Normalde yasak ama geçiyorlar. Ayrıca üst geçidi kullanmayan öğrenci de çok var" dedi.
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Hafriyat kamyonları öğrencilerin kabusu oldu! Okul yolunda tedirgin eden görüntüler
Bir başka öğrenci velisi ise, "Çok fazla hafriyat kamyonu geçişi var. Ben bir kadın sürücü olarak korkuyla yola çıkıyorum. İnanılmaz hızlı kullanıyorlar.