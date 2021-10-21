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Hafriyat kamyonları öğrencilerin kabusu oldu! Okul yolunda tedirgin eden görüntüler
Sultangazi'de okulun bulunduğu yolu yasak olmasına rağmen hafriyat kamyonları kullanmaya devam ediyor. Hafriyat kamyonlarının geçişinden tedirgin olan veliler, duruma çözüm bulunmasını istiyor. Polis, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik önlemlerini arttırdı.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:44Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:18