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Hadisli Regaip Kandili mesajı sayfamızda! En güzel anlamlı 2020 Regaip (Regaib) Kandili mesajları sözleri...
Hadisli anlamlı Regaip Kandili mesajları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Regaip (Regaib) Kandili mesajları sözleri merak ediliyor. Sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler Regaip Kandili mesajları hakkında araştırma yapıyor. Resimli Regaip Kandili mesajlarına sayfamızdan ulaşabilir ve en güzel anlamlı mesajları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Mübarek kandil günü 27 Şubat günü idrak ediliyor. Bu mübarek günü vatandaşlar ibadet ederek ve dualar okuyarak geçiriyor. Müslümanlar için anlamlı günlerden birisi olan Regaip Kandili, mübarek Üç Aylar'ın bereketinin başladığı gün olarak kabul ediliyor. Ayetli hadisli Regaip Kandili mesajları haberimizde!
Giriş Tarihi: 27.02.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 17:55
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