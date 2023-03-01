HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?

Hac kura takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. Şaban ayının da gelmesiyle birlikte adım adım HAC tarihlerine yaklaşılıyor. Müslümanlar hayatlarında bir kaç olsun kutsal topraklara giderek ibadet etmek ve yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istiyorlar. Peki HAC kurası ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.03.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 17:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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