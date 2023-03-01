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HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?

Hac kura takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. Şaban ayının da gelmesiyle birlikte adım adım HAC tarihlerine yaklaşılıyor. Müslümanlar hayatlarında bir kaç olsun kutsal topraklara giderek ibadet etmek ve yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istiyorlar. Peki HAC kurası ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 17:06
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HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?

İslam'ın şartları arasında yer alan HAC ibadetine dair detaylar araştırılıyor. 2023 yılının HAC kuralarının ne zaman çekileceği yoğun bir şekilde araştırılıyor. 15 Şubat tarihinde yapılması planlanan HAC kuraları yaşanan deprem felaketi sebebiyle ertelendi. Peki 2023 HAC kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle erteledi.

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HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?

Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Ancak kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?

HAC ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylı bilgi Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden paylaşılacak.