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HAC KURA TARİHLERİ | 2023 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? Ön kayıtlar ne zaman bitiyor? Fiyatlar belli oldu mu?

Hac ön kayıtları tüm hızıyla sürerken kutsal toprakları ziyaret edip Allah (c.c)'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen binlerce vatandaş bir yandan da detayları araştırıyor. 5 Ocak 2023 itibarıyla ön kayıtları alınmaya başlayan Hac işlemleri ile ilgili arama motorlarında, "2023 Hac ön kayıtlar ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:29
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HAC KURA TARİHLERİ | 2023 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? Ön kayıtlar ne zaman bitiyor? Fiyatlar belli oldu mu?

Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen binlerce hacı adayını heyecan sarmış durumda. Konuya ilişkin arama motorlarında sıklıkla "Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte?", "2023 Hac oda fiyatları ne kadar?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HAC KURA TARİHLERİ | 2023 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? Ön kayıtlar ne zaman bitiyor? Fiyatlar belli oldu mu?

HAC KURALARI 2023 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac ön kayıt başvuruları, 5-26 Ocak'ta e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kura takvimi belli olacak. Henüz kura tarihleri henüz açıklanmadı.

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HAC KURA TARİHLERİ | 2023 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? Ön kayıtlar ne zaman bitiyor? Fiyatlar belli oldu mu?

2023 HAC KONTENJANI: 83 BİN 430

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız İnşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."

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HAC KURA TARİHLERİ | 2023 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? Ön kayıtlar ne zaman bitiyor? Fiyatlar belli oldu mu?

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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HAC KURA TARİHLERİ | 2023 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? Ön kayıtlar ne zaman bitiyor? Fiyatlar belli oldu mu?

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor. Kura tarihleri de başvuru işlemleri ardından netlik kazanacak.

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