HAC KURA TARİHLERİ | 2023 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? Ön kayıtlar ne zaman bitiyor? Fiyatlar belli oldu mu?

Hac ön kayıtları tüm hızıyla sürerken kutsal toprakları ziyaret edip Allah (c.c)'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen binlerce vatandaş bir yandan da detayları araştırıyor. 5 Ocak 2023 itibarıyla ön kayıtları alınmaya başlayan Hac işlemleri ile ilgili arama motorlarında, "2023 Hac ön kayıtlar ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...