HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

Binlerce Hacı adayı kutsal topraklara giderek İslam'ın şartlarından biri olan Hac ibadetini yerine getirebilmek için büyük bir heyecanla kura tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. İlk defa hacca gidecekler adaylar için ise e-Devlet üzerinden ön kayıt başvuruları başladı. Peki 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Ön kayıt başvuruları nereden, nasıl yapılır? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2023 Hac son dakika gelişmeleri...