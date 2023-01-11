HaberlerGaleriHAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
Hac kura tarihleri sıklıkla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hac ön kayıtlarının başladığı duyurulmuştu. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Peki 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Ön kayıt başvuruları nereden, nasıl yapılır? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?