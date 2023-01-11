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Haberler Galeri HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

Hac kura tarihleri sıklıkla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hac ön kayıtlarının başladığı duyurulmuştu. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Peki 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Ön kayıt başvuruları nereden, nasıl yapılır? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2023 20:07 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 20:09
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HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? Ön kayıt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

Binlerce Hacı adayı kutsal topraklara giderek İslam'ın şartlarından biri olan Hac ibadetini yerine getirebilmek için büyük bir heyecanla kura tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. İlk defa hacca gidecekler adaylar için ise e-Devlet üzerinden ön kayıt başvuruları başladı. Peki 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Ön kayıt başvuruları nereden, nasıl yapılır? Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2023 Hac son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? Ön kayıt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 HAC KURA TARİHİ
Diyanet İşleri henüz kura çekimi tarihi hakkında açıklama yapmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? Ön kayıt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? Ön kayıt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor. Kura tarihleri de başvuru işlemleri ardından netlik kazanacak.

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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HAC KURA TAKVİMİ: Açıklandı mı? Kura ne zaman çekilecek? Ön kayıt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2023 HAC kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.