Hac kura sonuçları sorgulama! e-Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranı! Diyanet TV canlı izle...

2020 Hac kura çekilişi bu sabah 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda başladı. Kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kanalından da canlı olarak yayınlanıyor. 2020 Hac kura çekilişi binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl Hac kuralarına katılmak için başvuru yapan 179 bin kişi bulunurken, toplam rakam 2 milyon 300 bini aştı. Türkiye'den Hac görevi için kutsal topraklara gidecek olan kişi sayısı ise 83 bin 430 olarak duyuruldu. Şehit ve gazi yakınlarına 2 bin kişilik ek kontenjan ayrıldı. Peki, Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman? 2020 Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sizler için tüm detayları derledik. Haberimizden sonuç sorgulamaya dair bilgileri öğrenebilir ve sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. Canlı yayın linki ile Diyanet TV'den çekilişi takip edebilirsiniz. İşte 2020 Hac kuraları ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 17:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





