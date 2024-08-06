HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden 2025 yılı hac ön kayıtlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruda, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihleri ile başvuru ekranına dair bilgiler paylaşıldı. Peki, hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilen detaylar ve başvuru süreci hakkında tüm bilgiler…