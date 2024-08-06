06 Ağustos 2024, Salı
HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?
2025 yılı için hac organizasyonu kapsamında ön kayıt işlemleri başlıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan duyurunun ardından, hac ön kayıtlarının detayları merak ediliyor. Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? İşte 2025 Hac ön kayıt ücreti ve tarihleri hakkında yapılan son açıklamalar…
Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:23