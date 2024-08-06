06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?

HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?

2025 yılı için hac organizasyonu kapsamında ön kayıt işlemleri başlıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan duyurunun ardından, hac ön kayıtlarının detayları merak ediliyor. Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? İşte 2025 Hac ön kayıt ücreti ve tarihleri hakkında yapılan son açıklamalar…

Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:23
HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden 2025 yılı hac ön kayıtlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruda, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihleri ile başvuru ekranına dair bilgiler paylaşıldı. Peki, hac ön kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilen detaylar ve başvuru süreci hakkında tüm bilgiler…

HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?

2025 Yılı Hac Ön Kayıt Süreci Başladı

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için 2025 yılı ön kayıt başvuruları ve kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Bu yılki ön kayıt süreci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor.

HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?

Ön Kayıt Ücreti ve Başvuru Bilgileri

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, 750 lira ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalara yatırmaları gerekecek.

HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?

Engelli, hasta veya yaşlı bireyler, hacca daha önce hiç gitmemiş bir kişiyi refakatçi olarak kaydettirebilecek. Ayrıca, 0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen aileler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş grubundaki çocuklar, ebeveynlerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?

Grup ve Akrabalık İle Başvuru Kuralları

Akrabalık bağı olmayan kişiler, 7 kişiyi geçmemek kaydıyla grup halinde başvuru yapabilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecekler. Akrabalık bağı bulunanlar ise 7 kişilik sınırı aşsalar dahi, belgeleriyle birlikte tek kura numarası için başvuru yapabilecekler.