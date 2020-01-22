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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi. Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit'in bebeğinin cinsiyeti sahneler arasında değişiyor. İşte Yeşilçam filmlerinde yıllar sonra fark edilen çekim hataları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 17:29
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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!

Ailesinden gizli, kimsesiz sevgilisi ile evlenen Ferit, bir de çocuk sahibi oluyor. Bu sahnede arkadaşları "Ferit bu sana hiç benzemiyor!" diyor.

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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!

Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!

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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.

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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!

Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.