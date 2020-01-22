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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi. Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit'in bebeğinin cinsiyeti sahneler arasında değişiyor. İşte Yeşilçam filmlerinde yıllar sonra fark edilen çekim hataları...
Giriş Tarihi: 22.01.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 17:29
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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!
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Hababam Sınıfı'ndaki bu hata yıllar sonra fark edildi!