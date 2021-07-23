Güzelliğiyle dillere destan Tortum Şelalesinde bayram yoğunluğu! Halk akın etti

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki, Avrupa ve Asya'nın en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı'nda dolup taştı. Çevresi ışıklandırılan, geceleri ayrı güzelliğe bürünerek şelaleyi görmek için kente gelenler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şelale, dünya evine giren çiftler için de doğal stüdyo oldu.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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