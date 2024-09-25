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Haberler Galeri Güvercin gübresi ile özel olarak üretildi! Sır gibi saklanan 64 adet karpuz korumaya alındı: Nedeni şaşkına çevirdi

Güvercin gübresi ile özel olarak üretildi! Sır gibi saklanan 64 adet karpuz korumaya alındı: Nedeni şaşkına çevirdi

Zamanı geçmesine rağmen görünümü ile ağız sulandıran ve tazecik olan bu karpuzlar görenleri şaşkına çeviriyor. Üreticiler tarafından tıpkı bir bebek gibi bakılarak yetiştirilen karpuzların üretiminde güvercin gübresi kullanıldı. Üstelik bu devasa karpuzlar Et ve Süt Kurumu'nun soğuk hava deposunda koruma altına alınıyor. En az 25 kilo olan karpuzlar bazen 50 kilogramı bile geçebiliyor. Bu karpuzlara neden bu kadar özen gösterildiği ise oldukça merak ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:10
Güvercin gübresi ile özel olarak üretildi! Sır gibi saklanan 64 adet karpuz korumaya alındı: Nedeni şaşkına çevirdi

Karpuzu ile meşhur olan Diyarbakır'da çeşit çeşit karpuz var ancak bunlar bambaşka. Ağırlığı 50 kilograma kadara çıkabilen bu karpuzlar üretiminden itibaren resmen bir bebeğe gösterilen özen ile üretildi. Toprağında kullanılan gübreye kadar özenle belirli işlemlerden geçen bu karpuzlar yalnızca 64 adet.

Güvercin gübresi ile özel olarak üretildi! Sır gibi saklanan 64 adet karpuz korumaya alındı: Nedeni şaşkına çevirdi

Hatta öyle ki koruma altına alınan bu koca karpuzlar Et ve Süt Kurumu'nun soğuk hava depolarında korunmaya alındı. Dicle Nehri kenarındaki topraklarda özenle yetiştirilen bu karpuzları bu usul ile yetiştiren nadir üretici bulunuyor.

Güvercin gübresi ile özel olarak üretildi! Sır gibi saklanan 64 adet karpuz korumaya alındı: Nedeni şaşkına çevirdi

BU KARPUZLAR YARIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Dicle Nehri kenarındaki kumlu topraklarda güvercin gübresi kullanılarak üretilen Diyarbakır karpuzunun düzenlenen etkinliklerle tanıtımı yapılıyor. Çiftçilerin büyük emekle ürettiği karpuzlar hasadın ardından merkez Yenişehir ilçesindeki Et ve Süt Kurumuna getirildi. Burada yetkililerce tartılan karpuzlar, daha sonra soğuk hava deposunda muhafaza altına alındı. Bu yıl teslim alınan 25 kilogram ve üzeri 64 karpuz, 28 Eylül'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek etkinlikte yarışacak.

Güvercin gübresi ile özel olarak üretildi! Sır gibi saklanan 64 adet karpuz korumaya alındı: Nedeni şaşkına çevirdi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır'ın ticari karpuz üretiminde Türkiye'de sayılı illerden olduğunu söyledi. Tescilli Diyarbakır karpuzunun yerli tohum kullanılarak geleneksel metotlarla yetiştirilen "sürme", "pembe", "ferik", "beyaz kış" ve "kara kış" çeşitlerinin bulunduğunu ifade eden Atalar, bu çeşitlerin genetik yapıları ve yetiştirme yöntemlerine göre ağırlıklarının 50 kilogramı geçebildiğini belirtti.

Güvercin gübresi ile özel olarak üretildi! Sır gibi saklanan 64 adet karpuz korumaya alındı: Nedeni şaşkına çevirdi

BU ŞEKİLDE YETİŞTİREN ÇOK AZ ÜRETİCİ VAR

Diyarbakır karpuzunun özel bir bakımla Dicle Nehri kenarında su seviyesindeki kumlu topraklarda güvercin gübresi kullanılarak yetiştirildiğini anlatan Atalar, "Bu usulle çok fazla yetiştiren kalmadı. Fakat geleneksel usullere bağlı olarak yine aynı bölgelerde, Dicle Nehri kenarındaki topraklarda özel bir bakımla Diyarbakır karpuzu, özellikle 'sürme' çeşidi yetiştiriliyor. Bu üretimi yapan 10-12 üreticimiz kaldı. Ticari olarak hak ettiği değeri bulamadığı için yetiştiriciler de geleneksel karpuz yönteminden ticari karpuza döndüler. "(Sürme çeşidi) Çok kıymetli bir çeşit. Diyarbakır salnamelerinde ismi geçen yaklaşık 1000 yıldır tohumu kullanılan bir çeşit. Dolayısıyla çok önemli bir değer olması nedeniyle biz de bunun yaşatılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz." dedi.