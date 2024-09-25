25 Eylül 2024, Çarşamba
Güvercin gübresi ile özel olarak üretildi! Sır gibi saklanan 64 adet karpuz korumaya alındı: Nedeni şaşkına çevirdi
Zamanı geçmesine rağmen görünümü ile ağız sulandıran ve tazecik olan bu karpuzlar görenleri şaşkına çeviriyor. Üreticiler tarafından tıpkı bir bebek gibi bakılarak yetiştirilen karpuzların üretiminde güvercin gübresi kullanıldı. Üstelik bu devasa karpuzlar Et ve Süt Kurumu'nun soğuk hava deposunda koruma altına alınıyor. En az 25 kilo olan karpuzlar bazen 50 kilogramı bile geçebiliyor. Bu karpuzlara neden bu kadar özen gösterildiği ise oldukça merak ediliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:10