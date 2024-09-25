Güvercin gübresi ile özel olarak üretildi! Sır gibi saklanan 64 adet karpuz korumaya alındı: Nedeni şaşkına çevirdi

BU ŞEKİLDE YETİŞTİREN ÇOK AZ ÜRETİCİ VAR

Diyarbakır karpuzunun özel bir bakımla Dicle Nehri kenarında su seviyesindeki kumlu topraklarda güvercin gübresi kullanılarak yetiştirildiğini anlatan Atalar, "Bu usulle çok fazla yetiştiren kalmadı. Fakat geleneksel usullere bağlı olarak yine aynı bölgelerde, Dicle Nehri kenarındaki topraklarda özel bir bakımla Diyarbakır karpuzu, özellikle 'sürme' çeşidi yetiştiriliyor. Bu üretimi yapan 10-12 üreticimiz kaldı. Ticari olarak hak ettiği değeri bulamadığı için yetiştiriciler de geleneksel karpuz yönteminden ticari karpuza döndüler. "(Sürme çeşidi) Çok kıymetli bir çeşit. Diyarbakır salnamelerinde ismi geçen yaklaşık 1000 yıldır tohumu kullanılan bir çeşit. Dolayısıyla çok önemli bir değer olması nedeniyle biz de bunun yaşatılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz." dedi.