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Gurbetçiler resti çekti: Korona olacaksak vatanımızda olalım
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule'den ülkeye giriş yapmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan akın akın gelmeye devam eden Türkler, koronaya adeta resti çekerek, "Korona olacaksak vatanımızda olalım" dediler.
Giriş Tarihi: 25.06.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 09:56
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