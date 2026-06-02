Gurbetçi kadına termal otel şoku: 5 milyonluk dairesine çöktüler

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşı S.Ö.G'nin Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 milyon liraya satın aldığı iki dairenin, bilgisi dışında termal otel işletmesi tarafından kullanıldığı iddia edildi. Bunun üzerine kilitlerin kırıldığını söyleyen mağdur kadın hukuki süreç başlatırken, savcılık soruşturma açtı.

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşı hayatının şokunu yaşadı. 5 MİLYONA ALDIĞI DAİRELERE TERMAL OTEL ÇÖKTÜ

S.Ö.G 2 yıl önce yaklaşık 5 milyon liraya Afyonkarahisar'da satın aldığı 2 dairenin, bir termal otel işletmesi tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Kapı kilitlerinin değiştirildiği belirlenirken, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

"HİÇBİR TEBLİGAT YAPILMADI" S.Ö.G, "Özel mülk bana ait, tapulu devre mülk değil. 2 adet 1+1 dairem var. Benden habersiz 3'üncü kez kilitleri patlatılarak kullanılıyor. Bana hiçbir haber verilmedi, yönetim tarafından hiçbir tebligat yapılmadı" dedi. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mağdur avukatı Hande Begüm Baysal vatandaşlara uyarıda bulunarak; benzer mağduriyetleri yaşayan vatandaşların sessiz kalmaması, ellerindeki belge, kamera kaydı ve tüm delilleri muhafaza ederek hukuki haklarını aramalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Öte yandan Baysal, tapulu taşınmaz sahiplerinin bilgisi dışında gerçekleştirilen hiçbir işlemin hukuka uygun olmadığını vurguladı. Savcılık soruşturma başlattı.

TERMAL OTEL İŞLETMESİ TARAFINDAN KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşı S.Ö.G, yatırım amacıyla yaklaşık 5 milyon liraya Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl mevkiinden satın aldığı iki adet 1+1 dairenin bir termal otel işletmesi tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Antalya'da 2 yıl önce noterde tapu işlemlerini yapan S.Ö.G, bir kere gittiği dairelere kişisel eşyalarını bırakarak ayrıldı. Aradan geçen sürede mülklerine gitmeyen S.Ö.G'nin manevi çocukları daireleri ziyaret etmek istediğinde gerçeği öğrendi.

"TADİLAT VAR" SAVUNMASI Sabah'ta yer alan habere göre, S.Ö.G; "Bize tadilat yapılacak denildiği için gidip kalamadık. Site görevlisini aradım, elektrik ve su olmadığını söyledi. Manevi kızlarım gittiğinde ise güvenlik tarafından 'tadilat var' denilerek içeri alınmamışlar" dedi. 'KİLİDİ PATLATTIK' DEMİŞLER

Kızlarının ısrarı üzerine site içerisinde inceleme yaptığını anlatan S.Ö.G, dairelerden birinin kapısının açık olduğunu gördüklerini belirterek, "Durumu sorduklarında 'Tuvalet sorunu oldu, size ulaşamadık, bu yüzden kilidi patlattık' demişler" diye konuştu. "DAİRELERİ BİZE VERİN"

S.Ö.G, "Kızlarım daireyi satacağımızı söylemiş. Onlara 'Satamazsınız' demişler. Hatta aidattan muaf tutulmamız karşılığında daireleri kendilerine vermemizi istediklerini söylediler" dedi. Kamera kayıtlarıyla dairelerin başkalarınca kullanıldığının tespit edildiğini öne süren S.Ö.G, benzer mağduriyeti yaşayan çok sayıda kişi olduğunu da savundu.

"MALIMI NE SATABİLİYORUM NE KULLANABİLİYORUM" S.Ö.G, "Benim gibi 15-16 kişi daha olduğunu öğrendim. Kimseyi tanımıyorum ama aynı mağduriyeti yaşadıkları söyleniyor. Malımı ne satabiliyorum ne kullanabiliyorum. Bir de üstüne her ay aidat ödüyorum" dedi. "ZARARIMIN KARŞILANMASINI İSTİYORUM" Dairesinde bilgisi dışında yasa dışı faaliyet yürütülmesinden endişe ettiğini ifade eden mağdur, "Ya benim dairemde kirli işler dönüyorsa? Benim haberim ve iznim yok. Buna rağmen suçlu duruma düşebilirim. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Benim gibi mağdur olanlar da seslerini duyursun." diye konuştu.