Yaşam

Günlük 40 kilo yem yiyor! 1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazara inmeye başladı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1231 kilogramlık boğa, Kurban Bayramı öncesi 360 bin liradan satışa çıkarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Günlük 40 kilo yem yiyor! 1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

Narlıkışla köyünde büyükbaş yetiştiricisi Mithat Gürlek'in çiftliğinde büyüttüğü 4 yaşındaki "Holstein" cinsi boğa, 1231 kilograma ulaştı.

Günlük 40 kilo yem yiyor! 1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

"Reis" adlı boğa, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı.

Günlük 40 kilo yem yiyor! 1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

Gürlek, boğayı her gün yaklaşık 40 kilogram yemle beslediğini söyledi.

Günlük 40 kilo yem yiyor! 1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

Büyükbaşı özenle tımar ettiğini dile getiren Gürlek, "Boğamıza 360 bin lira istiyorum. Şu ana kadar fiyatı ve kilogramından dolayı çok ilgilenen olmadı." dedi.

Günlük 40 kilo yem yiyor! 1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

Gürlek, 8 yıldır hayvancılık yaptığını belirterek, "Bugüne kadar 100'e yakın büyükbaş yetiştirdim. İçlerinde en değerlisi bu. Satılmazsa gelecek yıl ağırlığı 1,5 tona yaklaşır. O zaman satmak daha zor olacak ama yine de bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Günlük 40 kilo yem yiyor! 1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

1,2 tonluk kurbanlık boğa bayram öncesi alıcısını bekliyor

Günlük 40 kilo yem yiyor! 1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

1,2 tonluk kurbanlık boğa bayram öncesi alıcısını bekliyor

Günlük 40 kilo yem yiyor! 1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

1,2 tonluk kurbanlık boğa bayram öncesi alıcısını bekliyor