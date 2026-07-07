CANLI YAYIN

Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul'un Güngören ilçesinde "yıkılacak derecede tehlikeli" raporu verilen 4 katlı apartman tahliye edilerek mühürlendi. İddiaya göre bazı bina sakinleri eşyalarını almak için mührü kırarak içeri girdi. Belediye raporunda yapıda ani döşeme göçmesi ve beton parçası düşme riski bulunduğu belirtildi.

Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler 1

GÜNGÖREN'DEKİ RİSKLİ BİNA NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

Güngören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı teknik raporda binanın taşıyıcı sisteminde ciddi yapısal hasarlar, derin çatlaklar ve donatı demirlerinde yoğun korozyon tespit edildi. Raporda yapının İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında "Yıkılacak derecede tehlikeli" olduğu değerlendirilerek tahliye ve yıkım kararı verildi.

Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler 2

BİNA MÜHÜRLENDİKTEN SONRA NE YAŞANDI?

İddiaya göre tahliye edilen ve mühürlenen apartmanın kapısındaki mühür, bazı daire sakinleri tarafından eşyalarını alabilmek amacıyla açıldı. Mahalle sakinlerinin aktardığına göre bazı kişiler eşyalarını taşımaya devam ederken, gidecek yeri olmayan bazı kişilerin binada yaşamayı sürdürdüğü öne sürüldü.

Ahaber
Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler 3

MAHALLE SAKİNLERİ NEDEN ENDİŞELİ?

Mahalle sakini Ergün Usta, binanın temelinde ciddi sorun bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu binada şu an kesinlikle oturulamaz; çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hafif bir salınımda bina bu tarafa doğru yıkılabilir."

Usta ayrıca bazı dairelerin tamamen boşaltıldığını ancak içeride halen eşyası bulunan ailelerin taşınma işlemlerini sürdürdüğünü söyledi.

Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler 4

BELEDİYE RAPORUNDA HANGİ RİSKLER YER ALDI?

Teknik raporda;

  1. Taşıyıcı elemanlarda ciddi yapısal hasar,
  2. Derin çatlaklar,
  3. Donatı demirlerinde yoğun korozyon,
  4. Her an ani döşeme göçmesi riski,
  5. Beton parçası düşme tehlikesi

tespit edildiği belirtildi. Bu değerlendirme doğrultusunda bina hakkında tahliye ve yıkım kararı uygulandı.

Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler 5

Yetkililerin hazırladığı teknik rapor doğrultusunda tahliye edilen binayla ilgili süreç devam ediyor. Binanın yıkım sürecine ilişkin işlemler sürerken, bölgede güvenlik önlemleri de devam ediyor.

Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler 6

GÜNGÖREN'DEKİ RİSKLİ BİNA HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Güngören'deki bina neden mühürlendi?

Belediyenin hazırladığı teknik raporda yapının "yıkılacak derecede tehlikeli" olduğu değerlendirilmesi üzerine bina tahliye edilerek mühürlendi.

Güngören'deki binada oturulmaya devam ediliyor mu?

İddiaya göre bazı kişilerin gidecek yerleri olmadığı için binada kalmayı sürdürdüğü, bazı sakinlerin ise yalnızca eşyalarını almak amacıyla binaya girdiği öne sürüldü.

Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler 7

Belediye raporunda hangi tehlikeler belirtildi?

Raporda taşıyıcı sistemde ağır hasar bulunduğu, ani döşeme göçmesi ve beton parçalarının düşme riski olduğu ifade edildi.

Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler 8

Binanın yıkım kararı var mı?

Evet. Teknik rapor doğrultusunda bina için tahliye ve yıkım kararı alındı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin