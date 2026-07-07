Güngören'de 'riskli' raporu verilen binanın mührünü kırıp içeri girdiler

İstanbul'un Güngören ilçesinde "yıkılacak derecede tehlikeli" raporu verilen 4 katlı apartman tahliye edilerek mühürlendi. İddiaya göre bazı bina sakinleri eşyalarını almak için mührü kırarak içeri girdi. Belediye raporunda yapıda ani döşeme göçmesi ve beton parçası düşme riski bulunduğu belirtildi.

GÜNGÖREN'DEKİ RİSKLİ BİNA NEDEN TAHLİYE EDİLDİ? Güngören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı teknik raporda binanın taşıyıcı sisteminde ciddi yapısal hasarlar, derin çatlaklar ve donatı demirlerinde yoğun korozyon tespit edildi. Raporda yapının İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında "Yıkılacak derecede tehlikeli" olduğu değerlendirilerek tahliye ve yıkım kararı verildi.

BİNA MÜHÜRLENDİKTEN SONRA NE YAŞANDI? İddiaya göre tahliye edilen ve mühürlenen apartmanın kapısındaki mühür, bazı daire sakinleri tarafından eşyalarını alabilmek amacıyla açıldı. Mahalle sakinlerinin aktardığına göre bazı kişiler eşyalarını taşımaya devam ederken, gidecek yeri olmayan bazı kişilerin binada yaşamayı sürdürdüğü öne sürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ NEDEN ENDİŞELİ? Mahalle sakini Ergün Usta, binanın temelinde ciddi sorun bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu binada şu an kesinlikle oturulamaz; çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hafif bir salınımda bina bu tarafa doğru yıkılabilir." Usta ayrıca bazı dairelerin tamamen boşaltıldığını ancak içeride halen eşyası bulunan ailelerin taşınma işlemlerini sürdürdüğünü söyledi.

BELEDİYE RAPORUNDA HANGİ RİSKLER YER ALDI? Teknik raporda; Taşıyıcı elemanlarda ciddi yapısal hasar, Derin çatlaklar, Donatı demirlerinde yoğun korozyon, Her an ani döşeme göçmesi riski, Beton parçası düşme tehlikesi tespit edildiği belirtildi. Bu değerlendirme doğrultusunda bina hakkında tahliye ve yıkım kararı uygulandı.