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Güneydoğu son 20 yılda şahlandı! Dev yatırımlarla bölgenin çehresi değişti | AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi

Türkiye'de 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yatırımlarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi şaha kalktı. Terör örgütü PKK'nın engellemeye yönelik yaptığı tüm saldırılarda şehitler verilmesine rağmen, yollar, tüneller, köprüler, barajlar, havaalanlarını tamamlanırken, modern hastaneler ile okullar yapıldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.04.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 08:09
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Güneydoğu son 20 yılda şahlandı! Dev yatırımlarla bölgenin çehresi değişti | AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi

40 yıldır süren terör olayları nedeniyle Batı'ya göre her alanda geri kalan bölgede birçok proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirildi.

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Güneydoğu son 20 yılda şahlandı! Dev yatırımlarla bölgenin çehresi değişti | AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi

Terör örgütü PKK'nın engellemeye yönelik yaptığı tüm saldırılarda şehitler verilmesine rağmen, yollar, tüneller, köprüler, barajlar, havaalanlarını tamamlanırken, modern hastaneler ile okullar yapıldı.

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Güneydoğu son 20 yılda şahlandı! Dev yatırımlarla bölgenin çehresi değişti | AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi

Şırnak'ta terörün en önemli alanlarından biri olan Irak sınırındaki Cudi Dağı'nda şantiyelere yönelik bombalı ve silahlı saldırılara rağmen tüneller ve duble yollar inşa edilerek, bölge halkına konforlu bir yolculuk imkanı sunuldu.

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Güneydoğu son 20 yılda şahlandı! Dev yatırımlarla bölgenin çehresi değişti | AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi

Yine Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, binlerce insana istihdam alanı oluşturan Silvan Barajı da PKK'nın hedefleri arasındaki en önemli projelerden biriydi.

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Güneydoğu son 20 yılda şahlandı! Dev yatırımlarla bölgenin çehresi değişti | AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi

Terör örgütünün baraja yönelik düzenlediği saldırılarda şehitler verildi, ancak Erdoğan'ın talimatıyla saldırılar nedeniyle geç te olsa barajın yapımı tamamlandı.