HaberlerGaleriGüneydoğu son 20 yılda şahlandı! Dev yatırımlarla bölgenin çehresi değişti | AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi
Güneydoğu son 20 yılda şahlandı! Dev yatırımlarla bölgenin çehresi değişti | AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi
Türkiye'de 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yatırımlarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi şaha kalktı. Terör örgütü PKK'nın engellemeye yönelik yaptığı tüm saldırılarda şehitler verilmesine rağmen, yollar, tüneller, köprüler, barajlar, havaalanlarını tamamlanırken, modern hastaneler ile okullar yapıldı.