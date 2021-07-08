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Güneş lekeleri için ne yapmalı? Güneş lekesinin tedavisi mümkün mü?

Güneşin altında kaldıkça, cilt kuruyor ve inceliyor. Altındaki dokuların zedelenmesiyle birlikte güneş lekeleri ortaya çıkıyor. Yazın birçok kişinin şikayet ettiği güneş lekeleri özellikle yanak ve göz bölgesinde ortaya çıkıyor. Peki güneş lekelerinin tedavisi mümkün mü? Güneş lekesi için ne yapmalı? A Haber' konuşan Uzman Dr. Ahmet Günay, saat 11 ve 16.00 arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söylerken, güneş lekesinin tedavisinde uygulanan yöntemleri anlattı.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 14:49
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Güneş lekeleri için ne yapmalı? Güneş lekesinin tedavisi mümkün mü?

Yaz aylarında güneşin altında kaldıkça cilt kuruyor ve inceliyor. Cildin doğru şekilde korunamaması sonucu güneş lekeleri cildi ele geçirebiliyor.

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Güneş lekeleri için ne yapmalı? Güneş lekesinin tedavisi mümkün mü?

Özellikle yanak ve göz bölgesinde çıkan güneş lekelerine karşı uyaran uzmanlar, saat 11.00 ve 16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.

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Güneş lekeleri için ne yapmalı? Güneş lekesinin tedavisi mümkün mü?

A Haber ekranlarına konuşan Uzman Dr. Ahmet Günay, güneş lekesinin tedavisinde uygulanan yöntemleri anlattı. Tedavide birçok tıbbi yöntem kullanıldığını belirten Günay, peeling yani soyma yöntemlerinin başlıca uygulama olduğunu belirtti. Birtakım soyucu ve renge dönük lazerlerin uygulanmasıyla güneş lekelerinin tedavi edilebildiğini söyledi.

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Güneş lekeleri için ne yapmalı? Güneş lekesinin tedavisi mümkün mü?

Gelişen teknolojiyle birlikte güneş lekelerinden kurtulmak kolaylaşırken evde yapılabilecek bazı doğal maskeler de güneş lekelerini pratik bir şekilde geçirebiliyor.

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Güneş lekeleri için ne yapmalı? Güneş lekesinin tedavisi mümkün mü?

Peki güneş lekelerinin tedavisi mümkün mü? Güneş lekesi için ne yapmalı? İşte güneş lekelerine karşı yapılabilecek maskeler…