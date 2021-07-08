Güneş lekeleri için ne yapmalı? Güneş lekesinin tedavisi mümkün mü?

Güneşin altında kaldıkça, cilt kuruyor ve inceliyor. Altındaki dokuların zedelenmesiyle birlikte güneş lekeleri ortaya çıkıyor. Yazın birçok kişinin şikayet ettiği güneş lekeleri özellikle yanak ve göz bölgesinde ortaya çıkıyor. Peki güneş lekelerinin tedavisi mümkün mü? Güneş lekesi için ne yapmalı? A Haber' konuşan Uzman Dr. Ahmet Günay, saat 11 ve 16.00 arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söylerken, güneş lekesinin tedavisinde uygulanan yöntemleri anlattı.