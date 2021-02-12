Günden güne eriyor! Minik Zahide'nin yaşam mücadelesi... | İktiyozis balık pulu hastalığı nedir?

Manisa'da, doğuştan 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığı olan 7 yaşındaki Zahide Akdağ tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor. Anne Fadime Akdağ, "Kızım, gözümün önünde günden güne eriyor. Zahide'nin derdine derman bulmak istiyoruz" diye konuştu. Minik Zahide ise, "Ben yanıyorum ve kaşınıyorum. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 12.02.2021 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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