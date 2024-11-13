Günde 7 tane tüketen böbrekleri toksinlerden arındırıyor: Mevsiminde tüketilmesi öneriliyor

Muşmulanın Faydaları

Doğanın bize sunduğu faydalı meyvelerden biri olan muşmula, halk arasında 'döngel' veya 'yeni dünya' olarak da bilinir. Kahverengi-turuncu renkteki bu meyve, başta böbrekler olmak üzere birçok organa destek sunar.