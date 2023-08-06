Gümüşhane’de ilginç gelenek! Ölen her kadın için bunu yapıyor

Köyde yaşayan annelerin, köyün tüm çocukları üzerinde büyük emekleri olduğunu anlatan Nizamettin Tural, "Küçüklüğümden beri çevreyi çok seviyorum. Çevreye olan duyarlılığım, hayvanlara olan sevgim hiç bitmedi. Ağaç dikmek, meyveleri sulamak ve hayvanları beslemeyi her zaman yaparım. Özellikle dağlık alanlara; o bölgeye uygun ağaçları dikmeyi seviyorum. Çocukluğumuzda yaşlı teyzelerimiz bize annelik, babalık yaptılar. Üzerimizde çok emekleri var. Tabii zaman geçtikçe bize annelik yapan komşularımız vefat etti. Ben de onların isimlerini ağaçlarda yaşatmayı düşündüm. Annelerinin isimlerini ağaçlarda gören köylüler de çok mutlu oldu. 'Allah razı olsun' diyorlar. Bizim de gayemiz buydu" diye konuştu.