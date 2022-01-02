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Haberler Galeri Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Son dakika haberi: Gümüşhane'de kar nedeniyle 62 köyle ulaşım sağlanamıyor.

AA
Giriş Tarihi: 02.01.2022 18:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 18:15
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Gümüşhane’de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yaklaşık 2 gündür etkili olan kar sebebiyle Kelkit'te 20, Kürtün'de 15, Şiran'da 8, Torul'da 15, Köse'de 4 olmak üzere 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, söz konusu yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Yağış bazı ilçelerde yoğun şekilde devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde çalışmalara ağırlık veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gümüşhane’de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Ekipler, söz konusu yolları açmak için çalışma yürütüyor.

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  • 23
Gümüşhane’de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Yağış bazı ilçelerde yoğun şekilde devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde çalışmalara ağırlık veriyor.

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  • 23
Gümüşhane’de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
  • 5
  • 23
Gümüşhane’de 62 köy yolu kardan ulaşıma kapandı