19 Ağustos 2022, Cuma
Gülten İnan cinayetinde flaş detay! Öldürüp otomobili cesediyle yakmış...
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunup, gölette cesedine ulaşılan 52 yaşındaki Gülten İnan'ın, borç-alacak nedeniyle 36 yaşındaki Kadir Karabulut tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet sonrası yakalanan ve öldürdüğü İnan'ı aracıyla birlikte yaktığı, ardından cesedini de gölete attığı belirlenen Karabulut, tutuklandı.
Giriş Tarihi: 19.08.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 22:01
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