19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gülten İnan cinayetinde flaş detay! Öldürüp otomobili cesediyle yakmış...

Gülten İnan cinayetinde flaş detay! Öldürüp otomobili cesediyle yakmış...

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunup, gölette cesedine ulaşılan 52 yaşındaki Gülten İnan'ın, borç-alacak nedeniyle 36 yaşındaki Kadir Karabulut tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet sonrası yakalanan ve öldürdüğü İnan'ı aracıyla birlikte yaktığı, ardından cesedini de gölete attığı belirlenen Karabulut, tutuklandı.

Giriş Tarihi: 19.08.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 22:01
  • 1
  • 14
Gülten İnan cinayetinde flaş detay! Öldürüp otomobili cesediyle yakmış...

İlçeye bağlı Koçak köyünde önceki gün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Gülten İnan cinayetinde flaş detay! Öldürüp otomobili cesediyle yakmış...

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti.

  • 3
  • 14
Gülten İnan cinayetinde flaş detay! Öldürüp otomobili cesediyle yakmış...

Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnan için arama çalışması başlattı.

  • 4
  • 14
Gülten İnan cinayetinde flaş detay! Öldürüp otomobili cesediyle yakmış...

Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnan'ın cansız bedenine ulaştı.

  • 5
  • 14
Gülten İnan cinayetinde flaş detay! Öldürüp otomobili cesediyle yakmış...

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.