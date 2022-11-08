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Haberler Galeri Green Card sonuçları için beklenen açıklama: 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları için beklenen açıklama: 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları, başvuruların tamamlanması ile birlikte gündeme geldi. ABD'de kalıcı oturma ve çalışma imkanı sunan Green Card çekilişine başvuru yapan vatandaşlar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Green Card sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 16:38
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Green Card sonuçları için beklenen açıklama: 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları için beklenen açıklama geldi. Her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 5 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında Green Card başvurusu yapan vatandaşlar, kura için araştırmalara başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Green Card sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Green Card sonuçları için beklenen açıklama: 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20224 Green Card çekiliş takvimine göre, çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

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Green Card sonuçları için beklenen açıklama: 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

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Green Card sonuçları için beklenen açıklama: 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

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Green Card sonuçları için beklenen açıklama: 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)