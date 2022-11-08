Green Card sonuçları için beklenen açıklama: 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları için beklenen açıklama geldi. Her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 5 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında Green Card başvurusu yapan vatandaşlar, kura için araştırmalara başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Green Card sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...