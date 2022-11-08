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Green Card sonuçları için beklenen açıklama: 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card sonuçları, başvuruların tamamlanması ile birlikte gündeme geldi. ABD'de kalıcı oturma ve çalışma imkanı sunan Green Card çekilişine başvuru yapan vatandaşlar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Green Card sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 Green Card başvurusu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...