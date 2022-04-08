08 Nisan 2022, Cuma
Gözü yaşlı babası teslim olması için yalvarmıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti
Antalya'nın Manavgat'ta ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda emniyet güçlerine direnen şüpheli babasının gözü yaşlı çağrılarının ardından teslim oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı bir buçuk ay sonra cinayet şüphelisi olarak kıstırıldığı evde yakalanacağını fark edince intihar etti.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:54
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