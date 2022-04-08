Gözü yaşlı babası teslim olması için yalvarmıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

24 ŞUBAT TARİHİNDE DE SİLAHLA JANDARMAYA DİRENDİ

Deniz Çelik, 24 Şubat tarihinde de yine jandarma tarafından kız arkadaşının evinde kıstırılmış ve 2 saatlik çabanın sonunda teslim alınmıştı. Yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çok sayıda suçtan aranan Deniz Çelik'in kız arkadaşının evinde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Evin etrafında çok sayıda jandarma ekibinin olduğunu gören Deniz Çelik, silahla ekiplere teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler Çelik'i ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Komando ekipleri evin etrafında görev aldı. Sık sık elinde silahla balkona çıkan ve ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Çelik'i ikna için ekipler yaklaşık 2 saatlik uğraştı. Bir süre sonra olay yerine Deniz Çelik'in babası M.Ç. geldi.