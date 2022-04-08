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Gözü yaşlı babası teslim olması için yalvarmıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Antalya'nın Manavgat'ta ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda emniyet güçlerine direnen şüpheli babasının gözü yaşlı çağrılarının ardından teslim oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı bir buçuk ay sonra cinayet şüphelisi olarak kıstırıldığı evde yakalanacağını fark edince intihar etti.

İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:54
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Gözü yaşlı babası teslim olması için yalvarmıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Antalya Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde 2 Nisan tarihinde 25 yaşındaki Selim İyiol adlı genç silahla vurularak öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ile Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, Sarılar hudutlarındaki eski muayene istasyonu önünde meydana gelen olayla hayatını kaybeden Selim İyiol'un başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere pek çok sabıka kaydının olduğunu belirledi.

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Gözü yaşlı babası teslim olması için yalvarmıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Katil zanlısının Deniz Çekiç olduğunu tespit eden jandarma, zanlının saklanmasına yardım edeceği bilgisi alınan ve 9 suç kaydı bulunan B.E. ile 15 suç kaydı bulunan A.Ö.'yu düzenlediği operasyonla yakaladı. Araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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Gözü yaşlı babası teslim olması için yalvarmıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu gece Karavca Mahallesinde saklandığı yerde kıstırılan Deniz Çekiç'in in teslim olmayarak tabanca ile intihar ettiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin, cinayet sırasında aracı kullandığı belirlenen S. D.'yi de yine Karavca mahallesinde ele geçirdiği bildirildi.

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Gözü yaşlı babası teslim olması için yalvarmıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

24 ŞUBAT TARİHİNDE DE SİLAHLA JANDARMAYA DİRENDİ

Deniz Çelik, 24 Şubat tarihinde de yine jandarma tarafından kız arkadaşının evinde kıstırılmış ve 2 saatlik çabanın sonunda teslim alınmıştı. Yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çok sayıda suçtan aranan Deniz Çelik'in kız arkadaşının evinde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Evin etrafında çok sayıda jandarma ekibinin olduğunu gören Deniz Çelik, silahla ekiplere teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler Çelik'i ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Komando ekipleri evin etrafında görev aldı. Sık sık elinde silahla balkona çıkan ve ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Çelik'i ikna için ekipler yaklaşık 2 saatlik uğraştı. Bir süre sonra olay yerine Deniz Çelik'in babası M.Ç. geldi.

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Gözü yaşlı babası teslim olması için yalvarmıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

OĞLUNA YAŞLI GÖZLERLE TESLİM OLMASI İÇİN YALVARDI
Oğlunu ikna etmek için uğraşan gözü yaşlı baba M.Ç., "Bana, bir daha hiçbir olaya karışmayacağım, teslim olacağım, diye söz verdin. Sözünü tut. Sen benim oğlumsun, biz sözümüzü tutarız. Bana teslim olacağına dair söz verdin. Bak avukatı aradım, karakola geliyor. Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum. Bunu bana yapamazsın. Buradan çıkışın yok oğlum. Gel teslim ol" dedi.