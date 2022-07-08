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Haberler Galeri Gözler ÖSYM'de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler ÖSYM'de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM tarafından 18-19 Haziran'da yapılan üniversite sınavının sonuçları için araştırmalar sürüyor. 9-12 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı nedeniyle YKS sonuçlarının erken açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda sınava katılan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 09:17
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Gözler ÖSYM’de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 8 Temmuz'da açıklanması talep edilen YKS sonuçları hakkında gözler ÖSYM'ye çevrildi. 18-19 Haziran'da YKS'ye katılan milyonlarca öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Üniversite tercihlerinde kullanılacak puanı belirlemek için yapılan YKS hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler ÖSYM’de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Kurban Bayramı nedeniyle YKS sonuçlarının erken açıklanması talep ediliyor. Bu kapsamda gözler 8 Temmuz'a çevrildi. Ancak sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Gözler ÖSYM’de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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Gözler ÖSYM’de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

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Gözler ÖSYM’de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.