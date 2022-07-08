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Gözler ÖSYM'de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM tarafından 18-19 Haziran'da yapılan üniversite sınavının sonuçları için araştırmalar sürüyor. 9-12 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı nedeniyle YKS sonuçlarının erken açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda sınava katılan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...